Теплоход сел на мель на Волге в Казани

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Теплоход "Окский-24", выполнявший рейс Череповец - Ростов-на-Дону, сел на мель на Волге в Казани, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану в четверг.

"В 19:15 мск поступило сообщение, что теплоход "Окский-24" груженный металлом, массой 1753 тонн, выполнявший рейс Череповец - Ростов-на-Дону при выходе с причала "Лесная гавань" на 1311 км реки Волга вблизи жилого массива Кукушкино Приволжского района Казани сел на мель левым бортом в 50 метрах от судового хода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на судне находятся семь человек экипажа. Розлива топлива не произошло. Погибших и пострадавших нет.

Судовому ходу теплоход не мешает, повреждений он не получил. Для снятия теплохода с мели прибыл буксир-толкач.

Судно принадлежит "Аргос СК" (Уфа).