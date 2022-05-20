Бывшая заведующая детским садом получила условный срок за хищения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае суд назначил три года лишения свободы условно бывшей заведующей детским садом в поселке Степной 70-летней Александре Кандауровой по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба судов Кубани.

Суд установил, что она с 2012 по 2021 год незаконно устроила свою знакомую в садик воспитательницей и начисляла ей зарплату и премии, хотя на самом деле эта женщина не работала, а деньги Кандаурова брала себе. Таким образом она присвоила больше 900 тысяч рублей.

С января 2018 года по март 2021 года Кандаурова получила от подчиненных часть начисленных им зарплат и стимулирующих выплат - более 260 тысяч рублей, следует из пресс-релиза.

Подсудимая признана виновной в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285). Суд взыскал с нее 960 тысяч рублей компенсации в пользу муниципального образования. Ее имущество арестовано.