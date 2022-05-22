Пожар на складе с семенами подсолнечника в Пензенской области ликвидирован

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка Пензенской области, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального МЧС.

"Объявлена полная ликвидация огня, причины пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила накануне в 19:30 по московскому времени. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В ходе пожара никто не пострадал.

К тушению пожара было привлечено 26 человек и 9 единиц техники.