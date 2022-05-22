Боевые пловцы Балтфлота провели противодиверсионные учения в Финском заливе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы провели в Финском заливе тактические учения и стрельбы с патрульных катеров, сообщил в воскресенье Балтийский флот (БФ).

"Был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания в Финском заливе. Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя "выброску" водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия", - сказано в сообщении.

На втором этапе учений экипажи патрульных катеров отработали стрельбы из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5 мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов "Печенег" по надводным и береговым целям в районе острова Мощный.

"Кроме того, в ходе учения, личный состав отряда по борьбе с ДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия", - сообщает флот.

По его данным, учения плановые, в них было задействовано несколько десятков военнослужащих, патрульные катера типа "Грачонок" и "Раптор", а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской и Ленинградской военно-морских баз. Они предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтфлота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.