Легковушка сбила двух медведей на Камчатке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух медведей произошло в Елизовском районе Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД УМВД по региону.

Автоавария произошла поздно вечером в воскресенье на 124-м км дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково. Там, по предварительным данным, водитель Honda Vezel сбил двух медведей.

"Информации о том, пострадали ли в этом ДТП люди и выжили ли звери, пока нет", - сказали в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку по факту автоаварии, детали уточняются.