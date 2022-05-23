Уличный тренажер упал на трехлетнюю девочку в Рязани

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на спортивной площадке в Рязани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По имеющейся информации, 22 мая во дворе дома № 10 по улице Пугачева на трехлетнюю девочку упал незакрепленный уличный тренажер.

"Действиям должностных лиц, ответственных за безопасность спортивного оборудования, будет дана надлежащая юридическая оценка", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, как сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, запланирована проверка безопасности детских площадок, которая будет проводиться с привлечением общественности.