В аэропорту Сочи в целях безопасности установили чучела птиц и крокодила

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов установили муляж крокодила и чучела птиц, сообщила пресс-служба предприятия.

"Муляжи установлены на территории накопительного водоема на аэродроме Сочи", - говорится в сообщении.

Аэродромная служба решила их использовать, чтобы отпугивать птиц, в том числе водоплавающих. Чтобы отгонять птиц, задействуются звуковые и визуальные средства, в том числе шары, муляжи и чучела.

Пользователи соцсетей рассказывают, что у аэропорта видели объекты, похожие на крокодила, птиц и цветные шары.