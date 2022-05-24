Неизвестные повредили мемориал "Жертвам красного террора" под Петербургом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Полиция Ленинградской области ищет неизвестных, повредивших мемориал "Жертвам красного террора" в Ковалевском лесу, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его данным, накануне житель Всеволожска обнаружил у неэксплуатируемого здания порохового склада на территории кладбища в Ковалевском лесном массиве частично обгоревшие картины на православную тематику и крест.

С места изъяты предметы со следами копчения.

Как уточнил собеседник агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Согласно открытым данным, в 1918-1921 годах в Ковалевском лесу расстреливали по приговорам Петроградской чрезвычайной комиссии. Местные историки террора полагают, что здесь были казнены и захоронены около 5 тыс. человек, в том числе участники Кронштадтского восстания 1921 года и фигуранты дела Петроградской боевой организации ("Таганцевское дело"), в числе которых был поэт Николай Гумилев. В конце августа - в день памяти Гумилева - музей Анны Ахматовой традиционно проводит мероприятия в Ковалевском лесу.