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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

В Сочи автобус без водителя скатился с горы на другие машины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Центральном районе Сочи пассажирский автобус без водителя скатился с горы и столкнулся с другим автобусом и легковыми машинами, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Это случилось с автобусом маршрута №7. По версии ГИБДД, водитель поставил автобус на ручной тормоз и пошел пить кофе.

Автобус сорвался с тормоза, покатился вниз, сбил металлическое ограждение, выехал на встречную полосу, задел два легковых автомобиля и еще один автобус, который, в свою очередь, въехал в третий легковой автомобиль, сказал представитель пресс-службы.

Сочи ГИБДД
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