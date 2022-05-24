Тело одного из пропавших на Ладоге туристов-байдарочников нашли в 20 км от берега

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тело одного из трех туристов-байдарочников, пропавших 3 мая в акватории Ладожского озера, обнаружили в карельском Приладожье, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Сортавальского района.

"По сообщению главы города Сергея Крупина, тело одного из туристов, пропавшего на Ладоге 3 мая 2022г., найдено в 20 километрах от берега", - говорится в информации.

В пресс-службе республиканского МЧС "Интерфаксу" уточнили, что тело нашли у острова Ялаянсаари Лахденпохского района Карелии.

Как сообщалось, 3 мая группа из трех туристов из Санкт-Петербурга, передвигавшихся на байдарке по Ладожскому озеру в акватории Лахденпохского района, перестала выходить на связь. 5 мая спасатели нашли байдарку с вещами, но без людей.

Поиски еще двух пропавших продолжаются.