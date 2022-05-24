Треть россиян идут к врачу только при крайней необходимости

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Треть россиян - 32% - идут к врачу, только при острой необходимости, когда откладывать осмотр уже нельзя, показал опрос ВЦИОМа. Еще 18% признались, что идут к врачу после того, как не смогут вылечиться самостоятельно. Еще 17% утверждают, что записываются на прием при первых признаках недомогания или обострения.

Опрос проводился 17 мая среди 1600 взрослых россиян по телефону.

14% опрошенных сказали, что ходят по врачам регулярно. 19% россиян заявили, что к врачам не ходят вовсе, наиболее высока доля таких ответов (21%) в возрастной группе от 60 лет и старше.

Профилактические осмотры чаще проходят граждане в возрасте 60 лет и старше (19%), россияне с хорошим материальным положением (21%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (22%), отметили социологи.

Респондентов также спросили, получается ли у них высыпаться, правильно питаться и попросили оценить свою ежедневную физическую активность.

Удается высыпаться 56% опрошенных (29% сказали, что у них почти всегда получается выспаться и восстановиться перед следующим днем), 8% считают, что не высыпаются почти никогда, еще 25% - что у них получается по-разному. Чаще режим сна и отдыха соблюдают представители старшего поколения (71%).

Не стремятся правильно питаться 12% опрошенных. Еще 16% считают, что им почти всегда удается здоровое питание, 24% - почти всегда, время от времени это получается еще 28% ресепондентов. Остальным это не удается или удается редко. Чаще приверженцами правильного питания оказываются чаще являются граждане старшего возраста (48%), россияне с высшим и неоконченным высшим образованием и жители мегаполисов (по 46%).

Что касается физической активности, то 41% опрошенных оценил ее для себя как высокую, 45% - как умеренную. Только 13% россиян считают, что недостаточно двигаются.