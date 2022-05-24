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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Путин заявил об открытости России для экономического сотрудничества

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что несмотря на санкции, Россия намерена оставаться открытой для экономического сотрудничества со всеми странами мира, более того, будет расширять взаимодействие со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Он сказал это на совещании по проблемам развития транспортной инфраструктуры.

По его словам, "здесь важен целый комплекс вопросов - это организация удобной платежной инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей, увеличение мощности логистических цепочек, повышение их эффективности и создание новых маршрутов для грузоперевозок".

Он также отметил, что в современных условиях возрастает важность диверсифицировать транспортные потоки.

"Действия некоторых стран, их желание закрыться от России, не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе, показали, насколько важно и своевременно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых ответственных партнеров", - отметил глава государства.

Владимир Путин
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