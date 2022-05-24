КС запретил повторно прекращать дело за истечением срока давности без нового согласия обвиняемого

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал недопустимым повторно прекращать уголовное дело за истечением срока давности без нового согласия обвиняемого, признав неконституционными пункт 3 части 1 статьи 24 и часть 2 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба предпринимателя из Сызрани Александра Новкунского.

В апреле 2019 года на него завели уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты сотруднику его фирмы. В июле того же года уголовное преследование прекратили за истечением сроков давности с письменного согласия Новкунского. Это и последующие аналогичные решения неоднократно отменялись как незаконные и необоснованные, постановление о прекращении уголовного дела принималось по тому же основанию без получения на это у Новкунского повторного согласия.

Между тем предприниматель настаивал, что изначально оговорил себя в совершении преступления. Суды его не поддержали.

КС РФ указал, что, по уголовно-процессуальному законодательству, отмена постановления о прекращении уголовного дела позволяет обвиняемым и подозреваемым возражать против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. Если следователь принимает новое постановление о прекращении дела в связи с истечением сроков давности, нужно получить повторное согласие на это либо подтвердить ранее данное, подчеркнул суд.

По мнению КС, повторное согласие не требуется, если обвиняемый сам инициировал отмену постановления о прекращении дела, но и в этом случае, исходя из принципа благоприятствования защите, его согласие необходимо, если в результате возобновленного расследования новые обстоятельства в материалах дела ухудшат его положение.

Решения по делу Новкунского подлежат пересмотру.