Петербуржцев предупредили о подъеме COVID-заболеваемости после майских праздников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стабилизировалась, но есть есть риск новой волны заболеваемости после майских праздников, сообщила в пятницу на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"У нас пока преобладает штамм омикрон и стелс-омикрон. И, как мы видим, переносится он благоприятно. И заболеваемость на сегодня есть. Да, мы снижаемся, мы стабилизировались. (...) В городе снимается ряд ограничительных мероприятий. (...) Но ковид никуда не делся. (...) И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как раз одна из волн у нас началась после майских праздников", - сказала чиновница.

Катаева отметила, что специалисты Роспотребнадзора следят за публикациями о COVID-19 в международных изданиях.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также считает, что возможны подъемы заболеваемости, и сейчас - благоприятное время, чтобы сделать повторную вакцинацию против СOVID-19.

"Иммунитет, конечно, угасает. Он снижается. (...) В феврале пережили подъем омикрона. Сейчас у нас благоприятный период. По прогнозу: какие-то подъемы заболеваемости будут. Мы должны создать коллективный иммунитет. У нас был создан хороший коллективный иммунитет на конец (прошлого - ИФ) года", - сказала чиновник.

Она рекомендует сделать ревакцинацию гражданам из групп риска, прежде всего тем, кто много контактирует с людьми - педагогам, медицинским сотрудникам, работникам транспорта, предприятий бытовых услуг.

Соловьева сообщила, что в Петербурге от коронавируса привито 3 млн 247 тыс. человек. Сколько горожан прошли ревакцинацию, она не уточнила.

Ранее в пятницу стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов с 25 апреля смягчил антиковидные ограничения. В частности в городе вновь разрешены танцполы, развлекательные мероприятия в караоке, барах и уличные культурные мероприятия численностью более 300 человек.