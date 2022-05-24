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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

На петербуржца завели уголовное дело из-за надписей против ВС РФ на детской площадке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в вандализме на детской площадке, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения действует по 18 июня, уточняется в сообщении.

Как полагает следствие, в начале мая мужчина у дома на Ушаковской набережной "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции", нанес на сооружения детской площадки надписи в поддержку Украины.

Действия фигуранта, который пока находится в статусе подозреваемого, квалифицированы по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм), следует из сообщения.

Петербург Украина
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