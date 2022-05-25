Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Государственного Совета, на котором будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан.

Как сообщили накануне в Кремле, с докладами на заседании выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социального развития Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что на президиуме будут обсуждаться вопросы, связанные с индексацией социальных выплат. "Речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой, главным образом, по вопросам о поддержке семей с детьми", - сказал Песков журналистам.

Согласно сообщению Кремля, основой для подготовки традиционного перечня поручений президента по итогам заседания станут также предложения, выработанные на специальном семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса, состоявшемся накануне, 24 мая.

Помощник президента РФ Максим Орешкин пояснил, что на предстоящем заседании президиума ожидается принятие решений об индексации социальных выплат.

О готовящейся дополнительной индексации МРОТ, прожиточного минимума, зарплат и социальных выплат президент объявил еще 27 апреля, выступая на Совете законодателей в Петербурге.