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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

РФ потратила около 160 млрд рублей на импортонезависимость от Украины в ОПК

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия с 2014 года потратила около 160 млрд рублей на импортозамещение украинских агрегатов в оборонной промышленности, сообщил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"С 2014 года мы были вынуждены предпринять серьезные усилия, чтобы уйти от зависимости, в первую очередь, от украинских компонентов. На все на это потратили около 160 млрд рублей", - заявил Борисов в ходе национального промышленного саммита "Промышленная политика в новых реалиях".

"Сравните: ежегодно мы тратим около 1,5 трлн на вооружение, в среднем – то есть это дополнительно 10%. Это очень серьезная сумма", - подчеркнул он.

По словам Борисова, "были достигнуты определенные результаты, но хотелось бы, конечно, большего".

Вице-премьер сообщил, что всего с 2015 года Россия потратила на импортозамещение около 3,5 трлн рублей. Около 440 млрд рублей из них – бюджетные средства, остальное – внебюджетные источники, заемные средства и средства Фонда развития промышленности (ФПР).

РФ Украина Юрий Борисов
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