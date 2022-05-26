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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Путин предупредил "мировых жандармов" о последствиях воровства чужого

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя заморозку российских активов западными странами, заявил, что воровство чужого никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает.

"Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

"Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", - отметил он.

Пренебрежение интересами других стран в области политики и безопасности, продолжил президент РФ, "как сейчас выяснилось, ведет к хаосу, к экономическим потрясениям", а это сказывается на мире глобально.

"В западных странах уверены, что из мировой политики, культуры и спорта можно вычеркнуть любого неугодного, кто имеет свою точку зрения и готов ее защищать. Ничего подобного на самом деле не происходит, и добиться этого, как я уже сказал, невозможно", - отметил глава государства.

Санкциями и запретами, подчеркнул президент, сдержать или ослабить страны, которые проводят и будут проводить свою политику, невозможно. "Ведь дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят и будут проводить независимую политику. И никакой "мировой жандарм" приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит, да и желания просто пропадет", - уверен Путин.

"Сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание к тому, что эта политика абсолютно бесперспективна", - отметил он.

Владимир Путин
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