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Титов сообщил Путину, что 80% бизнесменов считают опасной работу в России

Он предложил ввести новый документ - заключение защиты - для представления прокурору вместе с обвинительным заключением

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Почти 80% предпринимателей считают небезопасным ведение бизнеса в России и полагают, что законодательство не дает им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследовани, говорится в докладе, который бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту Владимиру Путину.

Титов сослался на последний опрос, который служба специальной связи и информации ФСО провела среди 830 предпринимателей в 34 регионах. При этом часть вопросов была общей для всех респондентов, часть - раздельной для предпринимателей, экспертов и специалистов, а также сотрудников прокуратуры.

"Надо отметить, что прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в своих оценках. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%), то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные - 60,8%), а среди предпринимателей - всего 15,4% (отрицательные - 78,6%)", - говорится в докладе.

В независимости и объективности правосудия уверены более 80% опрошенных прокуроров, тогда как три четверти предпринимателей (2020 год - 79,9 %) не считают его таковым.

"За последние годы был реализован целый ряд предложений из докладов уполномоченного. Тем не менее, полезные изменения в законодательство пока недостаточно эффективны", - отметил бизнес-омбудсмен.

Так, вопреки изменениям в ч. 1.1 ст. 108 УПК, суды часто необоснованно решают арестовать предпринимателейиспользуя общие формулировки: "преступление находится вне сферы предпринимательской деятельности", "преступление не связано с обстоятельствами, указанными в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ", говорится в докладе.

Обвинительный уклон следствия является сегодня нормой при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, добавил Титов.

"В ходе следствия нередко исключаются материалы, которые могут служить доказательством невиновности обвиняемого. А прокурор при утверждении обвинительного заключения лишен возможности рассматривать материалы, которые были отклонены следователем", - сказал он.

Он предложил президенту обдумать возможность ввести новый процессуальный документ - итоговое заключение защиты, которое по итогам ознакомления с материалами уголовного дела может направляться вместе с обвинительным заключением на рассмотрение прокурора.

Борис Титов Владимир Путин ФСО

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