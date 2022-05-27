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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Уфимский адвокат оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию российской армии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы в пятницу вынес решение по административному делу о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении адвоката Сергея Макаренко, сообщила пресс-служба суда .

"Постановлением суда Макаренко признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, протокол в отношении адвоката был составлен 7 марта. Согласно нему, Макаренко, находясь на улице Ленина в Уфе, демонстрировал окружающим значок с антивоенной надписью, в том числе, подойдя к сотрудникам полиции, высказывал мнение против проведения специальной операции на Украине.

16 марта Кировский райсуд Уфы прекратил производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Не согласившись с постановлением суда, прокурор района обжаловал его в Верховном суде Башкирии. 18 апреля ВС Башкирии отменил решение и вернул материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Уфа ВС РФ
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