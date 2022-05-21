Группа ДДТ рассчитывает провести все запланированные концерты

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группа ДДТ намерена провести все запланированные и перенесённые концерты, информации от организаторов о возможной отмене не поступало, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

"Группа ДДТ полным ходом готовится к концерту в Москве 10 июня 2022 года, на "Открытие Банк Арена". Информации от организаторов о переносе или отмене концерта нам не поступало, и надеемся, что не поступит", - сказал собеседник агентства.

По его словам, группа рассчитывает, что все запланированные еще в 2020 году и несколько раз перенесенные концерты, тоже состоятся.

Ранее на официальном сайте группы появилась информация о переносе концертов в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были пройти 13 и 15 мая, на февраль 2023 года.

Как сообщалось, вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ. После выступления на лидера группы Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что административное дело открыто в связи "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта". Позже сообщалось, что протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы ДДТ из Советского райсуда Уфы передан на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.