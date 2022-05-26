Правительство выделило 30 млрд рублей на производство автокомпонентов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной отрасли, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире "России 24".

О том, что эту меру Минпромторг включал во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций, в конце марта "Интерфаксу" говорил информированный источник. "Ведомости", ссылаясь на свои источники, писали, что средства будут доводиться до производителей через гранты ФРП.

"Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошены для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые компоненты", - сказал Борисов.

"Послабления относительно экологических требований "Евро-0" - это временное решение, для того чтобы обеспечить загрузку предприятий. Действительно, такой шаг немножко назад, когда можно отказаться от определенного рода агрегатов из-за дефицита автокомпонентов, перейти на более упрощенные модели", - отметил он.

Комментируя последствия санкций для российского автопрома, вице-премьер заявил: "Для автопроизводителей там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике и коммерческим автомобилям".

Как сообщалось, выпуск легковых автомобилей в России в марте 2022 года на фоне масштабных приостановок автозаводов рухнул на 72,1%, до 40,9 тысячи машин, грузовиков - на 19,8%, до 14,1 тысячи единиц. За I квартал в стране было произведено 244 тысячи легковых автомобилей (-33,2%) и 40,3 тысячи грузовиков (+5,3%).