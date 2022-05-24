Кириенко отметил уникальные возможности для отечественного производства автокомпонентов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В ходе визита в Самарскую область первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что нынешняя сложная экономическая ситуация одновременно открывает новые возможности, например, для развития отечественного производства автокомпонентов. Его цитирует пресс-служба правительства региона.

"Уход иностранных комплектующих для такого гиганта как "АвтоВАЗ" это, с одной стороны, - вызов для коллектива, с другой - уникальные возможности для целой отрасли производства автокомпонентов. Любой кризис - это пространство возможностей. Вопрос в том, чтобы суметь ими воспользоваться, - сказал он. - Я вижу, что делает сегодня руководство Самарской области, и у меня есть уверенность, что у вас в регионе это хорошо понимают".

По его оценке, Самарская область продолжает уверено развиваться несмотря на сложную ситуацию в экономике. Он отметил многолетние усилия администрации региона по созданию рабочих мест.

"Сегодня, несмотря на уход целого ряда партнеров, у руководства региона есть понятный и последовательный план, как будут замещаться возможности уходящих иностранных партнеров. Но самое главное, что запас с точки зрения рабочих мест, с точки зрения мощности промышленного потенциала, позволяет со всеми этими вызовами справиться", - отметил Кириенко и добавил, что пример "АвтоВАЗа" показывает, как регион может поддерживать крупнейшее предприятие и его трудовые коллективы.