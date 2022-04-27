Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул на 72%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в марте 2022 года на фоне масштабных приостановок автозаводов рухнуло на 72,1%, до 40,9 тысячи машин, что стало рекордной просадкой с апреля 2020 года, когда из-за антиковидных локдаунов выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч автомобилей, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Падение выпуска легковых машин в марте к февралю текущего года составило 62,2%. Всего, по данным Росстата, за I квартал 2022 г. в РФ их было произведено 244 тыс. шт. (-33,2% г/г)

После начала военной операции на территории Украины ряд работающих в РФ автопроизводителей приостановили производство. Некоторые из них называли причинами приостановок проблемы с логистическими цепочками и недостаток комплектующих, поставляемых из-за рубежа. Перебои и временные простои на автозаводах в РФ происходили и ранее в 2021 году. Тогда они были вызваны в основном лишь глобальным дефицитом полупроводников.

Грузовиков в РФ в январе-марте 2022 г. было выпущено 40,3 тыс. шт. (+5,3% г/г). За прошлый месяц их производство, как следует из данных Росстата, составило 14,1 тыс. единиц, что на 19,8% и 19,3% меньше, чем за март 2021 г. и февраль 2022 г. соответственно.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за три месяца вырос на 9,9%, до 2,8 тыс. шт. В марте их производство снизилось до 951 шт.: год к году - на 9%, к февралю этого года - на 25,2%.

За I квартал в РФ было выпущено 100 тыс. двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта (+34,3% г/г). Их производство в марте, исходя из данных Росстата, было на уровне 21 тыс. шт., что на 32,7% меньше, чем годом ранее, и на 54,6% ниже уровня февраля-2022.

Выпуск в РФ кузовов для автотранспортных средств за 3 месяца текущего года подскочил на 34,3%, до 11 тыс. единиц. В марте их производство снизилось в годовом выражении на 12%, к февралю - на 15,2% и, исходя из данных Росстата, составило 3,1 тыс. шт.

Основными производителями легковых машин в РФ являются АО "АвтоВАЗ", ПАО "Соллерс Авто" ("УАЗ"; СП с Ford, Mazda и Isuzu), ООО "Фольксваген Груп Рус" (завод Volkswagen в Калуге), ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), ООО "Тойота Мотор" (завод Toyota в Петербурге), ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод Great Wall в Тульской области), ООО "ПСМА Рус" (завод группы Stellantis и Mitsubishi в Калуге) и калининградский "Автотор"; грузовых - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ", автозавод "Урал".