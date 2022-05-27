Застреливший дочь и пытавшийся убить экс-жену пожилой калужанин проведет 16 лет в колонии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Калужской области приговорил к 16 годам колонии строгого режима 69-летнего местного жителя за убийство дочери, угон ее автомобиля и попытку убить бывшую жену, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В августе прошлого года мужчина поссорился с женщинами и выстрелил из травматического пистолета в голову 42-летней дочери и бывшей жене. Дочь в итоге скончалась, ее мать выжила. После этого, угрожая пистолетом несовершеннолетней внучке, пенсионер сел в машину дочери и скрылся.

Через два дня мужчину задержали в лесополосе. Пытаясь спрятаться, он ночевал в машине.

Суд признал его виновным в незаконном обороте оружия, угоне, угрозе убийством, убийстве и покушении на это преступление и приговорил к длительному сроку лишения свободы.