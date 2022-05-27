Инспектор комитета по охране животных Ленинградской области ранил на охоте человека

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет проверяет обстоятельства ранения мужчины на охоте в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в начале недели.

"37-летний инспектор комитета по охране животного мира Ленинградской области сообщил, что во время охоты на медведя пуля отрикошетила от животного и попала в его 44-летнего спутника", - сказал собеседник агентства. По его словам, потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция провела первоначальную проверку и передала материал в Следственный комитет.