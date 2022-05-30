Немецкие ученые предрекли исчезновение сибирской тундры к середине тысячелетия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глобальное потепление грозит почти полным исчезновением сибирской тундры в середине текущего тысячелетия, считают ученые Института Альфреда Вегенера (Германия), говорится в сообщении научной организации.

Результаты компьютерного моделирования говорят о том, что за счет тундры будут распространяться леса. "Их вывод: только последовательные меры по защите климата позволят примерно 30% сибирской тундры дожить до середины тысячелетия. Во всех других, менее благоприятных сценариях уникальная среда обитания, по прогнозам, полностью исчезнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Крайнем Севере средняя температура воздуха за последние 50 лет выросла более чем на два градуса Цельсия - гораздо больше, чем где-либо еще. Если выбросы парниковых газов останутся такими же масштабными, как сейчас, возможно резкое повышение средних летних температур в Арктике к 2100 году на 14 градусов Цельсия по сравнению с сегодняшней нормой.

Отмечается, что тундра является домом для уникального сообщества растений и животных, часть из которых являются эндемичными, то есть встречаются только в Арктике. В числе типичных видов - горные авены (арктические дриады), арктический мак, ползучая ива, карликовая береза, ледниковые шмели и др.

По результатам моделирования лиственничные леса могут распространяться на север со скоростью до 30 км в десятилетие.

"В большинстве сценариев к середине тысячелетия останется менее 6% сегодняшней тундры; сохранение примерно 30% будет возможно только с помощью амбициозных мер по сокращению выбросов парниковых газов. В противном случае некогда непрерывный пояс тундры Сибири протяженностью 4 тыс. км сократится до двух участков, расположенных на расстоянии 2,5 тыс. км друг от друга, на полуострове Таймыр на западе и полуострове Чукотка на востоке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что даже если атмосфера снова остынет в течение тысячелетия, леса не освободят полностью занятые ими районы тундры.