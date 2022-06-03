Путин гарантирует безопасный проход судов с украинской пшеницей без каких-либо условий
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия готова гарантировать безопасный проход судов с украинской пшеницей без каких-либо условий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК).