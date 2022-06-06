Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве.

"Суд изменил приговор моему доверителю и снизил наказание с семи лет до 5,5 лет, защита же настаивала на оправдательном приговоре", - сказал "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Роман Костенко.

При этом защитник отметил, что, несмотря на смягчение приговора, он будет обжалован в кассации.

"Отмечу, что государственный обвинитель не отрицал, что якобы похищенные вагоны были приобретены по возмездным договорам и были оплачены. Материалами уголовного дела установлено, что сумма фактических платежей, поступивших на расчетные счета ПАО "ТрансФин-М", составила 2 млрд 567 млн 720 тыс. 868,37 рублей. Однако суд сделал вывод о совершении хищения 1000 вагонов с одновременной заменой на менее ценное имущество. При этом перечисление на расчетный счет "ТрансФин-М" денежные средства являются адекватным возмещением стоимостного эквивалента вагонов, сделки не привели к уменьшению имущественной массы общества", - сказал адвокат.

Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде.

В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет.

Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб., выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Свою вину он не признает.

Зотов входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который включены бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство.

"Трансфин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов возглавлял "Трансфин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года.