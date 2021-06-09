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Экс-глава "ТрансФин-М" из "списка Титова" задержан в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержали бывшего гендиректора ПАО "ТрансФин-М", члена "списка Титова" Дмитрия Зотова, подозреваемого в хищении свыше 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, Зотов подозревается в хищении средств, выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В августе 2019 года в отношении Зотова уже возбуждалось уголовное дело. По данным следствия, он может быть причастен к незаконному перенайму имущества компании на подконтрольную фирму.

Зотов является входит в список бизнес-обмудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, покинувшие Россию из опасения уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае получения гарантий на справедливое разбирательство и на то, что они их не арестуют по приезду.

Тем не менее Зотов был арестован после возвращения в Москву, но позже МВД и прокуратура решили отпустить бизнесмена из-под стражи.

ТрансФин-М Дмитрий Зотов Борис Титов

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