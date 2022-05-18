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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Мосгорсуд оставил в СИЗО оппозиционера Кара-Мурзу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера, общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), арестованного по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Постановление Басманного суда от 22 апреля 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Кара-Мурза участвовал в судебном заседании по видеосвязи.

На судебном заседании присутствовали дипломаты из Швейцарии, США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

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Суд приобщил более 40 поручительств за Кара-Мурзу, в числе которых Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.

Защита просила суд об иной мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Следователь и прокурор возражали доводам защиты и настаивали на том, что Кара-Мурза находится в СИЗО законно и обоснованно.

22 апреля Басманный суд отправил Кара-Мурзу в СИЗО до 12 июня. Минюст РФ присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе вменяется один эпизод распространения фейков о Вооруженных силах РФ: "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о (применении - ИФ) ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает.

Владимир Кара-Мурза Мосгорсуд
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