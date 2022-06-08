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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Песков сообщил, что "прямая линия" с Путиным в июне не состоится

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным" в июне не состоится, сроки ее проведения пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце. Также не может случиться вторая часть сказанного вами", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию, что "Прямая линия" может пройти в июне, а президент может в ходе этого мероприятия пообщаться с жителями Донбасса и военными.

"Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. С технической точки зрения и содержательной точки зрения это очень сложное, объемное мероприятие. Рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки", - объяснил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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