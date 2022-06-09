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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

На трассах семи регионов РФ появятся молельные комнаты для мусульман

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Муфтият Татарстана совместно с мечетью Ихлас и одной из АЗС дали старт реализации проекта "Намаз путника", в рамках которого планируется установка стационарных молельных комнат на федеральных трассах России, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

В четверг свои двери распахнула первая комната – на 710 км трассы М-7 в селе Сине-Кинчеры Чувашской Республики.

Она построена из сэндвич-панелей, оборудована санузлом и тахаратной, электро- и водоснабжением, теплыми полами, онлайн-камерами. Площадь - 15 кв.м., вместимость - до десяти человек. Помещение состоит из трех отсеков: входная зона, санузел, молельная комната.

В настоящее время к запуску готовы еще три такие же комнаты в Нижегородской области и Чувашии.

Всего планируется открыть 24 стационарных мусалли (мест для совершения намаза) на трассах М-7 и М-5 в семи регионах страны: Владимирской, Пензенской и Нижегородской областях, Чувашии, Марий Эл, Татарстане и Башкории.

Маршрут сети молельных комнат составлен исходя из целесообразности и востребованности на тех или иных участках автодорог.

Все молельные комнаты для совершения намаза в рамках инициативы будут устанавливаться по однотипному проекту. Отмечается, что поддержку этому проекту оказывают также спонсоры, мусульманские предприниматели и неравнодушные единоверцы.

Татарстан Чувашия
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