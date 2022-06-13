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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Двоих жителей Алтая осудили условно за пособничество в контрабанде лесоматериалов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Двое предпринимателей осуждены условно в Алтайском крае за пособничество в контрабанде лесоматериалов на сумму 33 млн рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Михайловский районный суд Алтайского края признал из виновными по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере).

В ходе следствия и суда было установлено, что в период с января по октябрь 2019 года подсудимые способствовали иным лицам в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов на сумму свыше 33 млн рублей под видом экономических сделок путем оформления подложных товарно-сопроводительных документов на транспортировку древесины.

Суд назначил одному из предпринимателей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 750 тысяч рублей, другому - 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Алтайский край
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