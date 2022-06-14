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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Путин 16 июня встретится с крупными бизнесменами и обсудит развитие автопрома

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в этот четверг "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с представителями крупного бизнеса для обсуждения проблематики развития автопрома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В четверг, накануне основного дня (ПМЭФ - ИФ) Путин проведет очную встречу по вопросам развития автопрома. Там будут представители крупного бизнеса, связанного с автопромом, там будут представители правительства", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что это будет одна из встреч президента РФ с предпринимателями "на полях" форума.

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