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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Источник сообщил о визите президента Индонезии в Москву 30 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо, как ожидается, посетит 30 июня с визитом Москву, сообщил журналистам источник в Кремле.

"Крайне важный визит, к нему готовимся: это визит в Москву президента Индонезии Видодо 30 июня", - сказал источник.

Он отметил, что "визит важен, так как Индонезия - наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но кроме того в этом году Индонезия председательствует в "двадцатке" и будет проводить у себя на Бали саммит G20".

Источник напомнил, что президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит "двадцатки" на Бали, однако решение о формате его участия - лично или видеоконференцсвязи - будет принято позднее".

Саммит G20 на Бали запланирован на 15-16 ноября.

Россия Индонезия Владимир Путин Джоко Видодо
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