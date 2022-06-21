Экс-зампреда правительства Прикамья отпустили под домашний арест

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мотовилихинский районный суд Перми во вторник сменил меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой с заключения под стражу на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в отношении Лопаевой изменена на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Лопаева содержалась под арестом с января текущего года.

Как сообщалось, она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в хищении с соучастницей более 50 млн рублей из средств благотворительного фонда.

С 2017 года, когда Пермский край возглавлял Максим Решетников, Лопаева являлась зампредом правительства края. В феврале 2020 года, после назначения Решетникова министром экономического развития РФ, Лопаева уволилась с этой должности.