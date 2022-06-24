В РФ намерены создать единую систему подготовки вожатых

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России планируется создать единую систему подготовки вожатых для детских центров, которая позволит укрепить статус представителей этой профессии, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек".

Телемост был организован во время рабочей поездки главы Минпросвещения РФ в Тулу в пятницу. В нем приняли участие вожатые и участники смен из "Артека", "Орленка", "Океана", а также учащиеся образовательных учреждений.

"Мы хотим создать единую систему подготовки и поддержки вожатых (...) Я думаю, что мы должны выйти на новый уровень с точки зрения статуса вожатого и поддержки вожатского движения. Нужны и конкурсы, и гранты, и достойная зарплата. Очень важно сделать все возможное, чтобы молодые люди реализовали себя в педагогической деятельности", - приводит слова Кравцова пресс-служба ведомства.

Министр напомнил, что в этом году вожатые-студенты, которые работают в лагерях на июньских сменах, получили возможность досрочно сдать сессии в университетах. Для подготовки вожатых на базе педагогических вузов проходят курсы "Основы вожатской деятельности".

Кравцов добавил, что сегодня по всей стране создаются педагогические классы. Ребята, которые в них учатся, могли бы ездить летом на практику в детские центры и становиться помощниками вожатых, что стало бы хорошей профориентационной практикой.

Также реализуется проект "Всероссийская школа вожатых", где многие студенты могут получить профессию вожатого уже во время обучения в вузе.

"Вожатый - непростая профессия, и все, кто ее для себя выбрал, заслуживают большого уважения. Для молодых педагогов - это действительно хорошая практика, и мы будем поддерживать подготовку вожатых в педагогических вузах", - подчеркнул Кравцов.

Всего нынешним летом в детских лагерях будут трудиться более 80 тыс. вожатых, из которых 60 тыс. - студенты.