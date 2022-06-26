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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

К уходу из России готовы менее 3% японских компаний

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Менее 3% японских компаний, работающих в России, готовы прекратить свой бизнес в РФ, свидетельствую результаты анализа Teikoku Databank Ltd, который основывался на данных опроса, проведенного Йельской школой менеджмента в США, сообщило агентство "Киодо".

Анализ свидетельствует, что значительное число японских компаний с осторожностью относятся к уходу из России, причем многие из них лишь приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в будущем.

Опрос Йельской школы, который охватил около 1,3 тыс. крупных компаний по всему миру, показал, что только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, то есть, 2,4%, приняли решение прекратить деятельность в РФ, пишет "Киодо".

Агентство обращает внимание, что этот показатель намного ниже, чем в некоторых других крупных странах. Так, о своем выходе из России объявили около 48% британских компаний, около 33% канадских и около 29% американских.

В то же время, опрос показал, что в Италии доля компаний, принявших решение уйти из России, составляет только около 5%, говорится в сообщении.

Киодо Teikoku Databank
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