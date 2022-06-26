СМИ сообщили о визите Путина на следующей неделе в Душанбе и Ашхабад

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщает "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

"На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите", - отмечается на сайте программы.

В "Каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

Как сообщает программа, "по возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо".