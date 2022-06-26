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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Более полутора миллионов школьников посетили выпускные вечера в России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Свыше 1,5 млн выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы 25-26 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время торжественных мероприятий правопорядок и общественная безопасность на территории РФ были обеспечены в полном объеме", - сказала Волк в воскресенье.

По словам представителя МВД, основные торжества по традиции состоялись в Государственном Кремлевском дворце и Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. В них приняли участие свыше 35 тысяч выпускников.

В настоящее время праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы, продолжаются, заключила Волк.

МВД России
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