Более полутора миллионов школьников посетили выпускные вечера в России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Свыше 1,5 млн выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы 25-26 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время торжественных мероприятий правопорядок и общественная безопасность на территории РФ были обеспечены в полном объеме", - сказала Волк в воскресенье.

По словам представителя МВД, основные торжества по традиции состоялись в Государственном Кремлевском дворце и Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. В них приняли участие свыше 35 тысяч выпускников.

В настоящее время праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы, продолжаются, заключила Волк.