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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Ребенок утонул в аквапарке под Волгоградом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели 13-летнего ребенка в аквапарке в городе Волжский Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В воскресенье мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский в аквапарк. Во время отдыха он решил скатиться с одной из горок, о чем договорился со своим отцом, который должен был ждать его при спуске", - говорится в сообщении.

При этом, в последний момент ребенок поменял горку и скатился с другой. Спустя некоторое время его нашли мертвым в бассейне. Причиной смерти стала механическая асфиксия после утопления.

Как отмечается в пресс-релизе, "в ходе осмотра изъятых видеозаписей установлено, что после спуска с горки мальчик провел в воде более 6 минут, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не увидели тонущего ребенка".

Уголовное дело возбуждено по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Волгоградская область
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