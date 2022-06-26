Подросток и двое взрослых погибли в автоаварии в Крыму

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами автомобильной аварии в центральной части Крыма в воскресенье, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Автоавария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе полуострова.

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5, следуя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил наезд на стоящие впереди два легковых автомобиля: Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкое ДТП. После этого BMW столкнулся с КАМАЗом", - говорится в сообщении.

Водитель Renault и два его пассажира, среди которых был 15-летний подросток, погибли.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.