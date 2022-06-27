Жителей Симферополя предупредили об увеличении сброса воды из водохранилища в Салгир

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Крыму из-за обильных дождей увеличат сброс воды из крупнейшего в регионе Симферопольского водохранилища, вода поступит в реку Салгир, которая проходит через уже подтопленный Симферополь, сообщила администрация города.

Сброс воды в русло реки увеличат из-за подъема уровня воды в водохранилище. Как объяснил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов, это необходимо: поступление воды в водохранилище превышает объем сброса, вода может дойти до подпорного, максимального, уровня.

"Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы Ким до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе. На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей", - написал он.

Горожан призвали убрать машины на безопасное от воды расстояние и самим держаться подальше от русла Салгира. Уязвимыми названы около 60 улиц в Симферополе, по восемь сел в Симферопольском и Белогорском районах, шесть - в Красногвардейском и два - в Нижнегорском.

Салгир уже местами вышел из берегов. Как передал корреспондент "Интерфакса", в Симферополе затоплена набережная с урнами и скамейками, многие мосты, почти все подземные переходы, вода подходит к проезжей части.

Подтопления в результате сильных ливней начались в Крыму 26 июня. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Разрушено несколько дамб, обвалился автодорожный мост.

27 июня начало подтапливать Белогорский район. Две реки вышли из берегов, пострадал частный сектор и детский интернат - его эвакуировали.

Всего было подтоплено 209 придомовых территорий, 112 домовладений, три многоквартирных дома и два социально значимых объекта. Эвакуированы 223 человека, в том числе 144 ребенка.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ливни прекратятся днем 28 июня.