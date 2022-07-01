Похититель владимирского первоклассника получил почти 20 лет колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Камешковский районный суд Владимирской области приговорил к 19 годам и 11 месяцам колонии строгого режима 28-летнего Дмитрия Копылова за похищение первоклассника и изготовлении порноматериалов с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, по приговору суда Копылову назначены принудительные меры медицинского характера: он будет проходить лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Как сообщалось, 28 сентября 2020 года возвращавшийся из школы семилетний мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Владимирской области, но дома так и не появился. В его поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако они оказались безрезультатными. Почти спустя два месяца стало известно, что ребенок найден. Все это время он находился в деревне Макариха в доме, принадлежащем Копылову.

МВД тогда сообщило, что мальчика удалось найти благодаря помощи зарубежных коллег. Так, по каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома ребенка.

Копылов был задержан. В ходе расследования дела о похищении мальчика была установлена его причастность к остальным преступлениям.

Потерпевшими по делу были признаны двое несовершеннолетних. Суд удовлетворил гражданские иски их законных представителей на 800 тыс. и 2 млн рублей соответственно.

Копылов признан виновным по статьям УК РФ: 126 (похищение человека), 132 (насильственные действия сексуального характера), 242.2 (использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов), 242.1 (незаконные изготовление и оборот порноматериалов), 325.1 (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства) и 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Отмечается, что всего по делу было исследовано порядка 50 вещественных доказательств, 300 электронных файлов, проведено 24 судебных заседания, допрошены либо оглашены показания 36 свидетелей обвинения.