Минобороны РФ сообщило об учениях в Сибири со стратегическими комплексами "Ярс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России проводят в Новосибирской области учения с мобильными комплексами "Ярс".

"Всего в учении задействовано более 100 единиц техники", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках планового учения пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Новосибирского ракетного соединения РВСН отработали задачи по смене полевых позиций", - говорится в сообщении.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, в ходе учения отработаны задачи по уничтожению условных диверсантов, разведки местности и преодолению условно зараженной территории.

"В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Данные учение позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - заявили в Минобороны РФ.