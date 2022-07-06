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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Минобороны РФ сообщило об учениях в Сибири со стратегическими комплексами "Ярс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России проводят в Новосибирской области учения с мобильными комплексами "Ярс".

"Всего в учении задействовано более 100 единиц техники", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках планового учения пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Новосибирского ракетного соединения РВСН отработали задачи по смене полевых позиций", - говорится в сообщении.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, в ходе учения отработаны задачи по уничтожению условных диверсантов, разведки местности и преодолению условно зараженной территории.

"В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Данные учение позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - заявили в Минобороны РФ.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Сибирь Ярс
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