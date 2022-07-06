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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Житель Тулы отдал мошенникам 2,6 млн рублей, взятых в кредит

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник одного из тульских предприятий стал жертвой телефонных мошенников, переведя им несколько миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, жителю Тулы позвонил незнакомец и представился "заместителем руководителя регионального управления правоохранительного ведомства".

Аферист заявил, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать неприятностей, мужчине якобы нужно взять кредит самому и перевести деньги на "безопасный счет".

Потерпевший с помощью интернета проверил номер незнакомца: тот совпал с указанным на сайте ведомства. Поверив мошенникам, он взял два кредита в разных банках и перевел деньги на указанные злоумышленником счета.

Через некоторое время потерпевший попытался связался с "руководителем" регионального ведомства по городскому телефону, но там ему ответили, что звонков с такого номера сделано не было, и его, скорее всего, обманули.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД РФ Тульская область
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