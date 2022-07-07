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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В России будут вести учет случаев профессиональных заболеваний работников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило порядок расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников.

Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

В документе говорится, что работник имеет право на личное участие или участие через своих представителей в расследовании возникшего у него профессионального заболевания.

При установлении предварительного диагноза работнику - острое профессиональное заболевание, медорганизация обязана в течение суток направить об этом извещение в органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля и работодателю.

При этом органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля в течение суток со дня получения извещения приступают к выявлению обстоятельств и причин заболевания путем проведения на рабочем месте необходимых экспертиз, опросов и исследований.

В течение двух недель органы госсанэпиднадзора составляют санитарно-гигиеническую характеристику условий труда.

Также центр профессиональной патологии проводит экспертизу связи заболевания с профессией и на основании результатов устанавливает заключительный диагноз.

Россия
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