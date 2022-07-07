В России будут вести учет случаев профессиональных заболеваний работников
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило порядок расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников.
Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
В документе говорится, что работник имеет право на личное участие или участие через своих представителей в расследовании возникшего у него профессионального заболевания.
При установлении предварительного диагноза работнику - острое профессиональное заболевание, медорганизация обязана в течение суток направить об этом извещение в органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля и работодателю.
При этом органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля в течение суток со дня получения извещения приступают к выявлению обстоятельств и причин заболевания путем проведения на рабочем месте необходимых экспертиз, опросов и исследований.
В течение двух недель органы госсанэпиднадзора составляют санитарно-гигиеническую характеристику условий труда.
Также центр профессиональной патологии проводит экспертизу связи заболевания с профессией и на основании результатов устанавливает заключительный диагноз.