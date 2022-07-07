Песков заявил, что конкретики по судьбе проекта "Сахалин-1" пока нет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В случае с проектом "Сахалин-1" таких же решений, как по "Сахалин-2", пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами, поскольку многие партнеры по этим проектам стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране. Мы не можем не учитывать эти факторы", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Общей тенденции нет. Есть разовые решения, основанные исключительно на нашей собственной целесообразности", - добавил он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков пояснил, что "конкретики" по проекту пока нет.

По его словам, "то, что есть кризисные проявления во всех областях, это не секрет". "Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления - они не остаются без внимания", - отметил Песков.

Он пояснил, что решение о дополнительной поддержке Сахалинской области из-за ситуации с проектом будет принято, "если потребуется".

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" из-за веденных ограничений сократилась в 22 раза - до 10 тыс. баррелей в сутки.

Это, по словам Трутнева, "сказалось и на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".

Так, уточнил Трутнев, в 2023 году в бюджет Сахалинской области будет недополучено до 38 млрд рублей - 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году.