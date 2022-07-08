Второй суд над экс-схиигуменом Сергием тоже пройдет в Москве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России решил, что дело о возбуждении ненависти, фигурантами которого являются Николай Романов (бывший уральский схиигумен Сергий) и его соратник Всеволод Могучев, будет рассматривать Бабушкинский суд Москвы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

По его словам, обоим фигурантам дела арест продлили на три месяца. Они находятся в московских СИЗО.

Следствие по делу завершилось в конце марта. Как говорил тогда Толмачев, за время расследования в дело был добавлен один видеоролик, и всего их стало шесть. Кроме того, из обвинения были исключены упоминания "неустановленных лиц" и организованной преступной группой стали считаться Романов и Могучев.

Следственные органы пока не комментируют данное дело.

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. После распространения видеозаписей, на которых он критиковал ковидные ограничения в церкви и выражал сомнение в существовании коронавируса, ему запретили проповедовать, затем запретили в служении и летом 2020 года лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября того же года он отлучен от церкви.

С июня до конца декабря 2020 года он находился в Среднеуральском монастыре со своими соратниками и отказывался покидать обитель. В конце декабря в ходе силового рейда его задержали, перевезли в Москву и там арестовали по обвинению в склонении монахинь к самоубийству, в нарушении права на свободу совести и вероисповедания и в самоуправстве.

30 ноября 2021 года Измайловский райсуд Москвы признал его виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд подтвердил этот приговор.

Сам экс-схиигумен свою вину не признал.

Пока он был под арестом, в его отношении возбудили дело о возбуждении ненависти ( п."в" ч.2 ст.282 УК) в связи с распространением видеороликов с его участием. Вторым фигурантом дела стал его помощник Могучев.